Usa: Elon Musk, il social network di Trump è “una cassa di risonanza per la destra”

- Il social network dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “una cassa di risonanza per la destra”. Lo ha detto il fondatore di Tesla, Elon Musk, durante una intervista con il “Financial Times”. Il miliardario ha parlato dell’operazione per acquisire Twitter, dopo che nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler rispettare l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile con la società per acquistare la piattaforma. “Non è qualcosa che sto facendo per denaro, non si tratta di uno yacht: ritengo sia fondamentale che le persone abbiano a disposizione mezzi sicuri e inclusivi per esprimersi e scambiare idee, e che tali mezzi debbano essere il più possibile trasparenti”, ha detto, aggiungendo che altrimenti il dibattito “rischia di dividersi tra differenti applicazioni o social network”. Parlando della piattaforma di Trump, denominata Truth Social, Musk ha detto che “si tratta essenzialmente di una cassa di risonanza per la destra”. (segue) (Was)