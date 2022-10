Usa: Elon Musk, il social network di Trump è “una cassa di risonanza per la destra” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione di Twitter da parte del fondatore di Tesla è stata al centro di una battaglia legale nelle ultime settimane: dopo aver raggiunto un accordo ad aprile, Musk ha dichiarato di voler annullare l’operazione a causa della presenza eccessiva di account falsi e spam sulla piattaforma, che secondo lui ne avrebbero pregiudicato le prospettive di crescita. I vertici di Twitter hanno avviato una causa legale che è durata fino a pochi giorni fa, quando Musk ha fatto sapere di voler rispettare l’accordo e ha chiesto alla Corte di cancelleria del Delaware di rinviare l’udienza inizialmente fissata per il 17 ottobre. Il tribunale ha accolto la richiesta, dando al miliardario tempo fino al 28 ottobre per completare l’operazione. (Was)