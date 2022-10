Veneto: Martella (Pd) su incidente A4, serve piano e commissario d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo costernati di questo ennesimo episodio che si aggiunge ai molti altri accaduti negli ultimi mesi in quel tratto. "Ormai questa situazione è insostenibile. Chiediamo si prendano finalmente provvedimenti seri e certi per risolvere uno dei punti più pericolosi della viabilità autostradale in Europa. Deve essere fatto un immediato piano di emergenza e si deve valutare la nomina di un commissario all'emergenza". Lo ha dichiarato Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico (Pd), durante la riunione della direzione regionale nel partito in merito all'incidente sull'A4 che ha provocato la morte di sei persone a San Donà di Piave. (Rev)