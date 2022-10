Usa-Regno Unito: governi dei due Paesi annunciano dialogo bilaterale sulla tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato il lancio del dialogo comprensivo bilaterale sulla tecnologia. L’iniziativa, riferisce una nota, è stata concordata dal presidente Joe Biden e dall’ex premier britannico, Boris Johnson, a giugno dello scorso anno, e ha l’obiettivo di rafforzare la partnership bilaterale nel campo della tecnologia e dei dati. Il dialogo sarà annuale e riunirà alti funzionari dei governi dei due Paesi per discutere la cooperazione in tre ambiti strategici: i dati, le tecnologie emergenti e strategiche e la necessità di costruire una infrastruttura digitale sicura e resiliente. I due Paesi, prosegue la nota, sono ben consapevoli di quanto la tecnologia sia importanti per la prosperità e la sicurezza di chiunque. “Questo impegno ci ha portati ad approfondire la nostra collaborazione in una serie di ambiti: dallo scambio di informazioni e di dati allo sviluppo di tecnologie per la tutela della privacy, fino ad arrivare ai semiconduttori, alle catene di approvvigionamento, alle telecomunicazioni e all’intelligenza artificiale. (Was)