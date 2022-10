Lazio: Gualtieri, grazie a lavoro comune con Regione si apre nuova stagione per Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato, nella proposta di legge collegata al Bilancio Regionale, le norme relative al rafforzamento e alla semplificazione delle procedure in materia urbanistica. "Grazie a queste norme ci sarà un rafforzamento di specifiche funzioni amministrative di Roma Capitale. In particolare, le varianti urbanistiche che non hanno valenza generale, saranno attribuite direttamente a Roma Capitale". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri."Grazie al via libera arrivato dalla Giunta regionale prosegue il lavoro comune di rafforzamento delle competenze di Roma Capitale, a partire dalla semplificazione e dallo snellimento delle procedure urbanistiche della nostra città. Si apre davvero una nuova stagione di riqualificazione e rigenerazione urbana per tutto il territorio. Vengono ridefiniti gli equilibri tra i poteri in un settore strategico per lo sviluppo e si conferma il ruolo che può svolgere la collaborazione istituzionale nel raggiungimento di risultati in grado di migliorare concretamente la vita quotidiana dei romani e delle romane", conclude. (segue) (Com)