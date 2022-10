Lazio: Gualtieri, grazie a lavoro comune con Regione si apre nuova stagione per Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione in Giunta regionale della proposta di conferimento di alcuni poteri relativi all'Urbanistica a Roma Capitale è un passo molto importante in termini di semplificazione delle procedure e dei tempi per le trasformazioni urbanistiche. Si tratta di un passaggio molto importante che arriva a coronamento di un lavoro avviato da tempo tra la nuova amministrazione capitolina e la Giunta Zingaretti. Uno dei principali problemi in tema di urbanistica che abbiamo a Roma è l'incertezza sui tempi e sulle procedure: con provvedimento approvato oggi facciamo un importante passo in avanti verso la semplificazione e per questo voglio ringraziare il Presidente Zingaretti e l'Assessore Valeriani. Mi auguro che il provvedimento, frutto di un dibattito che ha attraversato l'istituzione regionale e la città di Roma e che ha visto d'accordo sia settori produttivi che professionali, ora possa trovare un ampio consenso tra tutte le forze politiche", dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (Com)