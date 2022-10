Russia: tribunale ordina sequestro uffici moscoviti di Memorial, ong Nobel per la Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Federazione Russa ha ordinato il sequestro degli uffici moscoviti della Memorial, l'organizzazione non governativa che - assieme all'attivista bielorusso Ales Bialiatski e all'ucraino Centro per le libertà civili - si è oggi aggiudicata il Premio Nobel per la Pace. La corte di Tverskoy, riferisce l'agenzia "Interfax", ha disposto che la sede centrale dell'ong "passi ad essere proprietà dello Stato". A dicembre del 2021 la Corte suprema russa aveva ordinato lo scioglimento della Memoria International, tra le altre cose impegnata nella conservazione e recupero delle storie delle vittime dei gulag sovietici. (Res)