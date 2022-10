Usa: Uvalde, distretto scolastico sospende tutto il dipartimento di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il dipartimento di polizia del distretto scolastico di Uvalde, in Texas, è stato sospeso a tempo indeterminato dopo le critiche per come è stata gestita la risposta alla strage avvenuta a maggio nella Scuola elementare Robb, a seguito della quale hanno perso la vita 19 bambini e due insegnanti. In una nota, il distretto ha spiegato che “qualsiasi decisione riguardante il dipartimento è stata messa da parte, in attesa della conclusione delle indagini: gli ultimi sviluppi hanno generato nuove preoccupazioni in merito alle azioni della polizia”. Nel documento viene spiegato che gli agenti “svolgeranno altri incarichi all’interno del distretto” durante la sospensione. Nelle settimane successive al massacro, la polizia è stata al centro delle critiche dell’opinione pubblica per come è stata gestita la risposta alla sparatoria. Le indagini hanno rivelato che sono trascorsi più di 70 minuti tra l’arrivo degli agenti sulla scena (più di 400) e l’uccisione del killer. Un rapporto pubblicato a luglio dalla Camera dei rappresentanti del Texas ha evidenziato “falle significative” nella gestione dell’emergenza. (Was)