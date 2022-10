Energia: Draghi, serve unità, Europa ha bisogno di riforme e fondi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio europeo informale di Praga, il premier Mario Draghi ha svolto un intervento articolato, ripercorrendo le varie tappe del dibattito europeo da marzo ad oggi. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Secondo la fonte, Draghi ha ricordato che l'Italia "aveva avanzato la proposta su un tetto al prezzo del gas già sette mesi fa", sottolineando che, stando alla situazione attuale, alcuni Paesi "si trovano adesso ad aver esaurito il proprio spazio fiscale". A quanto avrebbe ribadito il premier nel suo intervento, l'Europa si trova di fronte a una scelta da compiere, motivo per cui Draghi avrebbe "esortato la Commissione Ue e i leader all'unità, nonché a dare una risposta forte e comune per far fronte alla crisi energetica". A quanto si apprende dalle fonti, nella visione italiana, questo significherebbe anche poter disporre di fondi comuni, in modo tale che tutti i Paesi europei possano stare sullo stesso terreno di gioco sul piano finanziario. "È in gioco l'unità tra di noi, a livello europeo", ha detto Draghi, invitando a dare alla Commissione un mandato ampio, per presentare quanto prima le proposte sui temi all'ordine del giorno del dossier energetico. (Rep)