Difesa: Francia, governo studia vendita di Exxelia a statunitense Heico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sta esaminando il dossier della vendita di Exxelia, gruppo attivo nel settore della difesa attualmente di proprietà del fondo britannico Ik Partners sul punto di essere acquistato dallo statunitense Heico per 453 milioni di euro. Lo riferiscono i media francesi, citando come fonte il ministero dell'Economia di Parigi. Exxelia, che impiega 2.100 dipendenti, fornisce componenti a diversi programmi di difesa francese, come i caccia Rafale o i sottomarini nucleari Barracuda, ma anche gli FG-35 statunitensi e altri programmi europei ."Nessuna decisione è stata presa", fanno sapere da Bercy. Il 24 agosto Exxelia ha annunciato che "voltava una pagina della sua storia azionariale" passando ad Heico.(Frp)