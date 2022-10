Calcio: Gualtieri, comportamento tifosi Betis inaccettabile, servono misure perché questo non si ripeta mai più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il comportamento dei tifosi del Betis Siviglia "è stato inaccettabile". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Tesori di Roma come piazza di Spagna o piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più", conclude. (Rer)