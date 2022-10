Governo: Zangrillo, non accetterò incarichi ma mia professionalità è a disposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amore per la mia professione mi impedisce di accettare qualsiasi incarico nel prossimo governo. Lo ha detto Alberto Zangrillo ai microfoni di "Sky Sport" in qualità di presidente del Genoa. "Metto la mia professionalità a disposizione di chiunque ricoprirà l'incarico di ministro", ha aggiunto Zangrillo, secondo cui è "in corso un grande sforzo" per la formazione di un governo che sappia guidare il Paese con responsabilità. (Rin)