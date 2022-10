Brasile: presidenziali, vincitore ballottaggio non avrà maggioranza assoluta in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova composizione del parlamento del Brasile, così come definita al termine del primo turno delle elezioni di domenica 2 ottobre, indica che il prossimo presidente della Repubblica, eletto al termine del ballottaggio in agenda il 30 ottobre, non potrà contare su una maggioranza parlamentare. Sia il capo dello stato uscente, Jair Bolsonaro, che il leader del Partito dei lavoratori (Pt), Luiz Inacio 'Lula' da Silva, saranno chiamati a governare cercando accordi di volta in volta con i partiti rappresentati nelle aule e cercare maggioranza a geometrie variabili per far passare le proprie riforme. (segue) (Brb)