Brasile: presidenziali, vincitore ballottaggio non avrà maggioranza assoluta in Parlamento (2)

- I dieci partiti che compongono la coalizione in sostegno della candidatura di Lula hanno eletto in tutto 122 deputati (su 513) e 12 senatori (su 81). Considerando il sostegno del Partito democratico laburista (Pdt) e di Cittadinanza che hanno annunciato apparentamenti al secondo turno con l'ex sindacalista un eventuale governo Lula potrebbe contare, nella migliore delle ipotesi, su 144 parlamentari alla Camera (28 per cento) e 16 senatori (19,75 per cento). I tre partiti che hanno sostenuto l'elezione di Bolsonaro al primo turno hanno eletto 187 rappresentanti alla Camera e 24 al Senato. Con il sostegno di Partito social cristiano (Psc) e Partito laburista brasiliano (Ptb) derivante dall'apparentamento al secondo turno, Bolsonaro conta attualmente, nella migliore delle ipotesi, su 194 deputati (37,8 per cento) e 25 senatori (31 per cento). (segue) (Brb)