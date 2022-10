Brasile: presidenziali, vincitore ballottaggio non avrà maggioranza assoluta in Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buona parte dei parlamentari della prossima legislatura, però, sono affiliati a partiti che non hanno ancora espresso, e probabilmente non si esprimeranno in merito a una posizione univoca di sostegno alle candidature dei due aspiranti presidenti. I cinque maggiori partiti non alleati, Unione Brasil, Movimento per la democrazia brasiliana (Mdb), Partito socialista democratico (Psd) e Podemos, hanno lasciato libertà di coscienza ai propri iscritti e parlamentari. In tutto i partiti controllano un terzo della Camera e quasi la metà del Senato. Si tratta di 175 deputati e 40 senatori che, nell'attuale scenario, non si allineeranno automaticamente con Lula o Bolsonaro. (Brb)