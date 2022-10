© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene interviene alla cerimonia di taglio del nastro e apertura del Villaggio della Salute in occasione dell'evento Tennis & Friends. Presenti Veronica Maya e Mara Venier.Roma, Palco Area Pietrangeli, Foro Italico, via dei Gladiatori (ore 11) (segue) (Rer)