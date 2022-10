© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Corteo della Cgil per ricordare l'assalto alla sede del sindacato avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021. Partenza da piazza della Repubblica e arrivo in piazza del Popolo, dove interviene il segretario nazionale Maurizio Landini (ore 13:30-17:30)- Presidio della Cgil di Roma per chiedere, insieme ai rider, di fermare le morti sul lavoro e di riconoscere a tutti questi lavoratori i diritti basilari. Incrocio tra via Giolitti e via Gioberti a Roma (ore 11:00)- Manifestazione organizzata dal Partito Radicale a sostegno delle donne iraniane. Ambasciata iraniana a Roma in via Nomentana 361 (ore 17:00)- Rose Angel, progetto itinerante sulla prevenzione del tumore al seno. Circolo Roma Polo Club in via dei Campi Sportivi 43 a Roma (ore 9:00) (Rer)