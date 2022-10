Iran: premier Canada, pronti a bloccare ingresso 10mila funzionari iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada sta adottando misure per impedire ai membri di spicco del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Irgc, i cosiddetti pasdaran) di entrare in Canada. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il premier canadese, Justin Trudeau, aggiungendo che la mossa interesserà il 50 per cento dei pasdaran, circa 10.000 membri, e sarà permanente. "Stiamo usando gli strumenti più potenti a nostra disposizione per reprimere questo regime brutale", ha detto Trudeau. La mossa arriva dopo settimane di pressioni sul governo da parte di parlamentari dell'opposizione per aggiungere i membri dei Guardiani della rivoluzione iraniana alla lista dei terroristi del Canada. (Res)