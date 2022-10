Usa: Biden approva limiti ai raid aerei statunitensi fuori da zone di guerra convenzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una serie di limiti alla possibilità di effettuare raid o attacchi con droni fuori da zone di guerra, precedentemente allentati dall’amministrazione di Donald Trump. Alcuni funzionari rimasti anonimi hanno riferito al “New York Times” che la Casa Bianca ha inviato le nuove linee guida al Pentagono e alla Cia nella giornata di oggi, allegando anche un aggiornamento delle disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale. In base alla nuova politica, il presidente dovrà approvare l’inserimento di nuovi nomi all’interno della lista dei terroristi che possono essere oggetto di una “azione diretta”, intesa come qualsiasi forma di operazione in grado di eludere i canali politici tradizionali per raggiungere direttamente l’obiettivo. Il completamento delle linee guida è stato confermato anche dalla consigliera di Biden per la sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall. Senza fornire dettagli sul contenuto, la funzionaria ha spiegato che la nuova politica consentirà al governo federale “una maggiore agilità nel proteggere i cittadini contro la minaccia terroristica”. (segue) (Was)