Usa: Biden approva limiti ai raid aerei statunitensi fuori da zone di guerra convenzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, le nuove regole saranno applicate nelle “aree in cui manca un governo politico consolidato e in cui è stato riscontrato un certo grado di attività da parte di organizzazioni islamiste”, ma che non sono classificabili come zone di guerra convenzionali. In quest’ultima categoria, allo stato attuale, rientrano solo Siria e Iraq, dove le truppe statunitensi combattono contro lo Stato islamico. Nei due Paesi, ai comandanti sul campo sarà lasciata una maggiore autonomia nell’organizzazione di operazioni antiterrorismo. Rientreranno nelle nuove disposizioni, invece, Paesi come Afghanistan, Somalia, Yemen o Pakistan, dove negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno condotto molteplici raid e operazioni. Mentre in alcuni di essi, come Pakistan o Yemen, non sono state condotte operazioni antiterrorismo statunitensi dal 2018 e dal 2019, lo scorso agosto Washington ha effettuato un raid con un drone uccidendo il leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. In base alle nuove regole, inoltre, sarà necessario garantire con certezza l’appartenenza del bersaglio ad una organizzazione terroristica, e dimostrare la mancanza di rischi concreti per i civili. (Was)