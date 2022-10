America Latina: Usaid annuncia partnership con Perù e Ecuador per contrasto a pesca illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato una nuova partnership pubblico-privata per il contrasto alla pesca illegale e non regolata in Perù e in Ecuador, che mette a rischio la biodiversità degli oceani. L’agenzia, riferisce una nota, allocherà un finanziamento iniziale da 5,7 milioni di dollari per l’iniziativa, elaborata insieme alla fondazione della famiglia Walton, che contribuirà con altri 12,5 milioni, e una serie di organizzazioni non governative. (Was)