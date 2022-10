Usa: assistente segretaria Noyes in Svizzera e Belgio dal 9 al 13 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per i Rifugiati e l’Immigrazione, Julieta Valls Noyes, si recherà in Svizzera e in Belgio dal 9 al 13 ottobre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Noyes andrà prima a Ginevra, dove guiderà la delegazione Usa alla 73ma riunione del Comitato esecutivo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Sono in programma anche incontri a margine con i rappresentanti dell’Onu e di alcuni governi stranieri. L’assistente segretaria si recherà poi a Bruxelles, per una serie di colloqui con i funzionari dell’Unione europea in virtù delle principali crisi umanitarie a livello globale. (Was)