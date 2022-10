Usa: Borsa nuovamente in calo dopo ultimi dati su mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo calo degli indici di Borsa negli Stati Uniti, dopo la pubblicazione degli ultimi dati del dipartimento del Lavoro sulla creazione di nuovi impieghi. Secondo le ultime rilevazioni, l’indice Dow Jones Industrial Average ha chiuso con un ribasso del 2,1 per cento, pari a 630 punti, mentre lo Standard and Poor’s 500 e il Nasdaq hanno registrato cali pari rispettivamente al 2,8 e al 3,8 per cento. I dati pubblicati questa mattina dal dipartimento del Lavoro indicano che ha settembre sono stati creati 263 mila nuovi impieghi, con un tasso di disoccupazione in calo al 3,5 per cento. Normalmente, un mercato del lavoro forte rappresenta una buona notizia per gli investitori: in questo caso, però, il mercato ha reagito in maniera opposta, dal momento che alle attuali condizioni è probabile che la Federal Reserve dovrà continuare a incrementare i tassi di interesse per contenere l’inflazione galoppante, con il rischio di provocare una recessione. (Was)