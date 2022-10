Perù-Bolivia: leader opposizione Fujimori incontra figlia ex presidentessa boliviana Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione peruviana, Keiko Fujimori, ha incontrato a Lima la figlia dell'ex presidente della Bolivia Jeanine Anez, Carolina Ribera. Nell'occasione Fujimori ha espresso il suo sostegno all'ex capo dello Stato, condannata a dieci anni di carcere nel processo 'colpo di stato II'. "I democratici devono alzare la voce per protestare contro la detenzione arbitraria di Anez ed evidenziare che la giustizia non può essere usata come mezzo di vendetta politica", ha scritto Fujimori sul suo profilo Twitter, condividendo una fotografia con Ribera. Dal canto suo, Ribera ha ringraziato su Twitter Fujimori. "Continueremo a lottare per la democrazia e la libertà in modo che nessuno passi mai a quello che le nostre famiglie stanno passando oggi", ha detto. (segue) (Brb)