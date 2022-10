Perù-Bolivia: leader opposizione Fujimori incontra figlia ex presidentessa boliviana Anez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribera si trova a Lima negli stessi giorni in cui la capitale peruviana ospita la 52ma assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), appuntamento di cui la figlia di Anez ha approfittato per far conoscere la situazione che sta attraversando sua madre e il resto dei "prigionieri politici" in Bolivia. L'ex presidentessa è in carcere da marzo 2021 accusata di aver coordinato il colpo di stato che spinse l'allora presidente, Evo Morales, a lasciare l'incarico e il Paese. Due giorni dopo, la stessa Anez, allora senatrice, assunse la guida del Paese autoproclamandosi presidente. A metà giugno la politica è stata condannata a dieci anni di reclusione. (Brb)