- Una notizia “terribile, che riempie il cuore di tristezza. Mi stringo al dolore dei familiari e delle comunità dei cinque ragazzi e dell'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, che hanno perso la vita questo pomeriggio in un tragico incidente sull'autostrada A4. Un dolore immenso". È quanto afferma in una nota Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato per la Cultura. (Rin)