Ucraina: l'Fmi approva 1,3 miliardi di dollari per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato l'esborso di 1,3 miliardi di dollari all'Ucraina nell'ambito dello strumento di finanziamento rapido. Lo riferisce l'Fmi, evidenziando che a più di sette mesi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il bilancio umanitario ed economico rimane ingente, con conseguenti grandi e urgenti esigenze di finanziamento fiscale ed esterno. Le autorità ucraine meritano un notevole merito per aver mantenuto un grado importante di stabilità macrofinanziaria in queste circostanze estremamente difficili, aggiunge l'Fmi, secondo cui il Pil reale si contrarrà del 35 per cento nel 2022 rispetto al 2021 e il fabbisogno di finanziamento rimarrà molto elevato. Le somme approvate oggi aiuteranno a soddisfare le esigenze urgenti della bilancia dei pagamenti, anche a causa di una forte carenza di esportazioni di cereali, svolgendo al contempo un ruolo catalizzatore per un ulteriore sostegno finanziario da parte di creditori e donatori ucraini. (Was)