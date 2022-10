Serbia: Vucic, nei prossimi sei mesi nascerà un grande movimento per la nostra sopravvivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi sei mesi sarà formato un grande movimento per la sopravvivenza della Serbia. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic ieri sera ospite dell'emittente televisiva "Pink". Vucic ha annunciato "la creazione di un grande movimento nazionale e di costruzione dello Stato per la sopravvivenza e il progresso della Serbia" e come detto crede che avrà un grande sostegno dalla gente per questo progetto. "Dobbiamo alzare la testa e la voce per una Serbia normale e forte che si prenda cura di se stessa, non degli altri", ha affermato Vucic, sottolineando che "non è accettabile per la Serbia che il Kosovo ottenga un seggio all'Onu". Alla domanda di commentare la notizia, riportata dal quotidiano albanese "Albanian Post", sull'esistenza di un piano per un nuovo accordo quadro su cui basare il processo di dialogo, secondo cui Belgrado accetterebbe "la realtà di fatto" di un Kosovo indipendente, anche se non ancora in modo formale, mentre Pristina otterrebbe subito un seggio all'Onu, Vucic ha risposto che "si è rifiutato" di accettare il documento dalle mani dell'inviato dell'Unione europea Miroslav Lajcak. Il presidente serbo è a New York e domani interverrà nell'ambito della 77ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Seb)