Roma: Mercato dei fiori traslocato in via Bovio, i commercianti "chi prima arriva meglio alloggia"

- Terzo giorno di attività in via Giovanni Bovio per i commercianti fioristi di Roma, orfani della struttura mercatale in zona Trionfale a Roma. La chiusura dell'edificio, dovuta al crollo di una porzione di soffitto avvenuta martedì scorso, ha portato l'intera attività all'esterno in attesa di una soluzione alternativa e definitiva. Ma la soluzione di via Bovio, nonostante sia provvisoria, non soddisfa i commercianti, tantomeno i residenti. Alle 11:00 di mattina, la strada torna fruibile al traffico e gli automobilisti cominciano a transitare e a parcheggiare tra cumuli di cartoni e residui vegetali. Ma non sono gli automobilisti a lamentarsi. "Chi prima arriva prende il posto" dice Francesco, tra gli ultimi commercianti a lasciare l'area, interpellato da "Agenzia Nova". "Ieri sera sono arrivato alle 23:00, ma qui c'erano già commercianti dalle 21:00 perché il primo che arriva prende il posto migliore". Il commerciante indica alcuni mezzi parcheggiati in via Bovio e dice: "Quei furgoni rimarranno qui fino a questa notte per non perdere la piazzola". E cambiando luogo di lavoro, dalla struttura alla strada adiacente, sono mutate anche le regole. (segue) (Rer)