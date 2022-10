Roma: Mercato dei fiori traslocato in via Bovio, i commercianti "chi prima arriva meglio alloggia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima - dice Francesco - si iniziava alle 2:30 a scaricare la merce e le contrattazioni cominciavano alle 4:30 con il suono della campanella. Adesso si scarica e si vende tutto nello stesso momento". Si comincia prima, ma non si finisce con anticipo. Alle 8:30, quando lo storico Mercato dei fiori era in funzione, si chiudeva il cancello e si terminava. Oggi si continua anche oltre, per rimettere ordine sulla strada. Inoltre nel mercato i privati avevano accesso solamente il martedì e invece "oggi ne ho visti tanti che si aggiravano tra i banchi", chiarisce il commerciante. Sui tempi per una soluzione migliore e definitiva, Francesco fa spallucce. "Ci hanno detto otto giorni, ma chissà". Anche i residenti non sono entusiasti della soluzione. Si sono ridotti ulteriormente le aree sosta per le auto. "La mancanza di parcheggi comunque c'è sempre stata", sottolinea una donna. Esce da un portone davanti a via Bovio, fa lo slalom tra mucchi di immondizia e lamenta invece: "Prima almeno non si sentivano così tanto i rumori del mercato, ora la zona è più rumorosa". (Rer)