Iran: Organizzazione forense, morte Mahsa Amini avvenuta per patologie pregresse e non da percosse

- L’Organizzazione di medicina legale dell’Iran ha annunciato i risultati dell’autopsia sul corpo di Mahsa Amini, la giovane 22enne curda deceduta il 16 settembre scorso a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale, concludendo che la ragazza il decesso è avvenuto “per cause correlate a un intervento chirurgico al cervello quando aveva 8 anni” e quindi “non da percosse o colpi alla testa o a organi vitali”. Le conclusioni potrebbero scagionare quindi da ogni responsabilità la polizia morale iraniana e di conseguenza mettere in difficoltà l’ondata di proteste contro il regime. Nel rapporto commissionato dalla magistratura iraniana a seguito dell’ondata di proteste che da ormai tre settimane sta interessando il Paese, si legge che la giovane aveva subito una operazione di “chirurgia cerebrale per l’asportazione di un craniofaringioma nell'ospedale di Milad nel 2006”, e dopo tale intervento chirurgico la ragazza presentava un disturbo dell'importante “asse ipotalamo-ipofisario”. A causa di questa malattia, precisa la nota, la Amini “è stata trattata con idrocortisone, levotiroxina e desmopressina”. Secondo il rapporto dell’Organizzazione di medicina legale, lo svenimento e il successivo coma della giovane sopraggiunto dopo il suo arresto sarebbero legati alle sue condizioni fisiche pregresse, che hanno provocato un arresto cardiaco che ha reso inefficace l’operazione di rianimazione cardiorespiratoria effettuata nei primi minuti seguiti allo svenimento. “Il supporto respiratorio svolto dal personale di emergenza non ha funzionato, e nonostante il suo trasferimento in ospedale e gli sforzi di il personale medico del Kasari Hospital, il paziente è deceduto per sindrome da disfunzione multiorgano causata da ipossia cerebrale”, si legge nella nota. “Si precisa che con riferimento alla documentazione medica ospedaliera, l'esame del cervello e dei polmoni, i risultati dell'esame fisico del corpo e dell'autopsia, gli esami patologici, la morte della paziente non è stata causata da un colpo alla testa o agli organi o altri punti vitali del corpo”, afferma il comunicato stampa.(Res)