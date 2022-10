Difesa: ambasciata Usa, a Bulgaria 40 milioni di dollari di aiuti per modernizzazione esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori finanziamenti per la modernizzazione dell'esercito bulgaro nell'ambito del programma di finanziamento militare straniero. Lo ha riferito l'ambasciata Usa a Sofia sul suo sito web. Il Congresso ha approvato quasi 40 milioni di dollari in ulteriori finanziamenti militari per la Bulgaria. Il denaro sarà utilizzato per potenziare le capacità e l'interoperabilità. "La Bulgaria ha fornito un prezioso sostegno umanitario all'Ucraina di fronte all'invasione su vasta scala della Russia e ha contribuito notevolmente alla difesa collettiva ospitando un gruppo tattico multinazionale della Nato, parte importante della posizione di deterrenza e difesa dell'Alleanza sul suo fianco orientale. La Bulgaria ha anche fornito rifugio a decine di migliaia di sfollati ucraini", ha scritto l'ambasciata.(Seb)