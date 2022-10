Governo: Cesa (Udc), parole ministro Boone fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo che le parole del ministro Laurence Boone siano state travisate, al contrario, sarebbero non solo fuori luogo ma soprattutto infondate. E certamente non agevolano quel clima di piena collaborazione tra Stati membri dell’Unione Europea in un periodo così drammaticamente instabile e incerto che meriterebbe prudenza e maggiore rispetto per affrontare le sfide che abbiamo dinanzi". Lo scrive in una nota Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.(Com)