Speciale difesa: Israele, ministro Difesa, possibile escalation al confine con il Libano dopo stallo su confini marittimi

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha ordinato alle Forze di difesa israeliane (Idf) di "prepararsi a uno scenario di escalation nel nord - a ridosso della linea di demarcazione con il Libano -, sia in modo offensivo che difensivo, visti gli sviluppi nei negoziati sul confine marittimo". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Gantz, dopo una riunione con i vertici militari e di sicurezza israeliani. L'annuncio di Gantz giunge dopo che Israele ha affermato che non accetterà gli emendamenti libanesi alla proposta di accordo, mediato dagli Stati Uniti, per definire i confini marittimi. (Res)