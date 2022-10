Speciale difesa: ministro Guerini in visita alla direzione generale dell'Aid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Agenzia Industrie Difesa (Aid) "rappresenta un asset importante" per il settore della Difesa, una realtà che ha "progressivamente migliorato la propria dimensione produttiva e manageriale, ideando nuovi programmi di sviluppo". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante la sua visita alla direzione generale dell'Aid. "Grazie per il vostro lavoro e per l'impegno di questi anni. Avere a disposizione Aid ci ha consentito di svolgere attività industriali importanti, sia in Italia sia all'estero", ha proseguito il ministro nel corso del suo saluto ai Direttori degli Stabilimenti militari dell'Agenzia Industrie Difesa (Aid) e di tutto il personale dirigenziale. (Res)