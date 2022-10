Speciale difesa: Usa-Messico, si conclude 11ma riunione del gruppo di lavoro congiunto sulla difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa l’undicesima riunione del gruppo di lavoro bilaterale Usa-Messico per la difesa, copresieduta dal sottosegretario alla Difesa statunitense, Colin Kahl, e dal maggior generale messicano Edgar Rodriguez Franco. In una nota, le parti hanno valutato positivamente la cooperazione bilaterale in materia di difesa, aggiungendo di aver discusso i prossimi passi per affrontare le sfide comuni sul piano globale e nell’emisfero occidentale. (Was)