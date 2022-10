Speciale difesa: Corea del Nord, nuova esercitazione congiunta Usa-Corea del Sud in risposta a lanci missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno intrapreso oggi, 7 ottobre, una nuova esercitazione navale congiunta con la partecipazione della portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan, meno di una settimana dopo la conclusione di un'esercitazione analoga, in risposta agli ultimi lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. Lo ha annunciato lo stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane, secondo cui le esercitazioni proseguiranno per due giorni. "Continueremo a rafforzare le nostre capacità e la prontezza operativa per rispondere a qualunque provocazione da parte della Corea del Nord attraverso esercitazioni congiunte (...) con il gruppo da battaglia della portaerei Uss Ronald Reagan", afferma un comunicato dello stato maggiore congiunto. Il ministero della Difesa sudcoreano ha riferito inoltre che funzionari ministeriali hanno discusso gli ultimi sviluppi con omologhi di Stati Uniti e Giappone questa mattina, ribadendo la condanna dei test balistici nordcoreani ed esprimendo soddisfazione per l'esito delle recenti esercitazioni congiunte. (Git)