Governo: Lupi, sarà politico e ad altezza della sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il primo impegno "è quello di mettere in campo una squadra di governo all’altezza della sfida: il momento per il Paese è delicatissimo sul piano economico e sociale. Un governo che sia pronto a varare tutte le misure che servono alle famiglie e alle imprese, a partire dalla risposta al costo dell’energia. Un governo che sappia mettere a terra le risorse del Pnrr: non dimentichiamo che gli investimenti passano per bandi e progetti che devono dare concretezza ad un Piano che, altrimenti, perde di significato. Un governo che sia in grado, all’interno di un radicamento europeo, di difendere gli interessi nazionali, la dignità dell’Italia come grande paese democratico che non ha bisogno di patenti di legittimità sullo Stato di diritto e la libertà. E sarà un esecutivo necessariamente politico: lo hanno infatti deciso gli elettori assegnando una vittoria chiara al centrodestra e a Giorgia Meloni". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)