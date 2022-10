Edilizia: ex caserma Sant'Eufemia di Modena diventa residenza per studenti universitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi di rigenerazione urbana sono tra gli investimenti che producono un maggiore impatto sociale soprattutto quando, come nel caso del progetto Student Housing Sant'Eufemia, sono accompagnati da iniziative di innovazione sociale quali lo sviluppo di servizi e modelli collaborativi che soddisfino i bisogni delle comunità̀ – ha commentato Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione di Modena -. Siamo giunti a questo considerevole risultato attraverso un percorso condiviso tra enti e istituzioni, sviluppato nell'ottica di una collaborazione costruttiva a servizio dei giovani, del nostro Ateneo e della comunità". Il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini ha dichiarato: "Questa iniziativa conferma l'impegno di Cdp a favore dei territori e delle comunità locali, per contribuire alla realizzazione dei loro progetti di sviluppo e di rigenerazione urbana. Il progetto presentato oggi va esattamente in questa direzione e, al tempo stesso, testimonia come il settore dell'istruzione sia un motore e un volano importante di trasformazione delle città in chiave inclusiva e sostenibile". "Con questo intervento – ha evidenziato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – si continua a dare risposta all'importante domanda abitativa temporanea, in particolare, di studenti fuori sede che Modena vuole accogliere fornendo loro l'opportunità di costruirsi un percorso di studio, di lavoro e di vita in città. È una delle priorità che abbiamo indicato per Modena Città Universitaria, il processo delineato con l'accordo tra Comune e Unimore e inserito dall'Amministrazione nel Pug e nel Pums, e che abbiamo sostenuto anche con la definizione in Consiglio comunale di linee guida per le residenze temporanee, aperte a studenti, ricercatori e lavoratori. La realizzazione di questa residenza – prosegue – insieme all'intervento in corso a Palazzo Solmi, consentirà di riqualificare un'ampia porzione di centro storico tra le vie Carteria, Sant'Eufemia e limitrofe, offrendo, in una struttura rinnovata, posti letto a canoni calmierati e con spazi integrativi che forniranno servizi a chi vi risiede ma anche a chi vive e frequenta la zona". (Rin)