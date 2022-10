Lesotho: Ue su elezioni parlamentari, nostri osservatori seguono il voto da Pretoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli osservatori elettorali dell'Unione europea seguono il processo di voto in corso oggi in Lesotho per le elezioni parlamentari. Lo riferisce su Twitter la delegazione dell'Unione europea in Lesotho, precisando che gli osservatori sono basati nelle ambasciate finlandese e norvegese a Pretoria, in Sudafrica, Paese che circonda interamente il Lesotho. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina nella piccola enclave situata all'interno del Sudafrica. Più di 50 partiti politici sono in lizza per contendersi la vittoria ed esprimere il prossimo governo, tuttavia la vera sfida è tra i quattro principali partiti. Secondo i sondaggi della vigilia il vice primo ministro uscente Mathibeli Mokhothu, del partito del Congresso democratico, è in una corsa serrata contro il suo attuale partner di coalizione Nkaku Kabi, della All Basotho Convention (Abc), e Sam Matekane, uomo d'affari leader della Rivoluzione per la prosperità (Rfp). Questa è la prima elezione a cui partecipano i leader dei quattro partiti, ragione per la quale chiunque vinca il Lesotho avrà un primo ministro inedito. Dei tre candidati principali, Matekane è l'unico che non è mai stato al governo. Esperto uomo d'affari multimilionario, Matekane ha promesso di espandere i mercati degli indumenti fabbricati in Lesotho e di diversificare i prodotti esportati negli Stati Uniti nell'ambito della concessione commerciale dell'African Growth Opportunities Act (Agoa), il programma governativo statunitense che ha l'obiettivo di promuovere la crescita economica attraverso il buon governo e il libero mercato. (segue) (Res)