Lesotho: Ue su elezioni parlamentari, nostri osservatori seguono il voto da Pretoria (2)

- I circa 2,1 milioni di cittadini del piccolo Regno dell'Africa australe saranno chiamati ad eleggere tutti i 120 membri dell'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento, e il partito o coalizione che otterrà abbastanza rappresentanti per formare un governo sceglierà il nuovo primo ministro. Secondo gli esperti, con così tanti partiti che si contendono le elezioni, è molto probabile che alla fine sarà formata una coalizione. La priorità assoluta del prossimo governo in Lesotho sarà la lotta alla criminalità. Secondo il rapporto World Population Review, nell'ultimo anno il Paese ha subito 41 omicidi ogni 100 mila persone, il numero più alto e considerevolmente peggiore della media mondiale di 7 ogni 100 mila. Secondo gli esperti di criminalità, qualunque partito ottenga la vittoria sarà dunque chiamato a fornire risorse adeguate all'intero settore delle forze dell'ordine, dalla polizia alla magistratura, per arrestare i sospetti e portare a termine i processi. Il Lesotho ha attualmente un arretrato di casi penali stimati in circa 4 mila da alti funzionari giudiziari. (Res)