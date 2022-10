© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto europeo al prezzo del gas “è lo strumento migliore per fermare inflazione e speculazioni. Lucrare sulle difficoltà di famiglie e imprese in questa fase è immorale”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Servono scelte comuni anche per rafforzare la posizione dell'Europa nei confronti della Russia”, aggiunge. (Rin)