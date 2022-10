Malta: il presidente tedesco Steinmeier visita il sottomarino U35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha visitato il sottomarino U35 della marina tedesca, giunto nel porto di La Valletta per fare rifornimento di carburante e generi alimentari. L'unità partecipa all'operazione Eunavfor Med“Irini”, la missione dell'Ue nel Mar Mediterraneo in corso dal 2020 far garantire il rispetto dell'embargo dell'Onu sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. Ulteriore obiettivo è la prevenzione del contrabbando e dell'immigrazionee illegale. Prima di salire a bordo dell'U35, Steinmeier ha augurato “mare calmo e soprattutto molto successo” all'equipaggio e al comandante, il capitano di fregata Nils Kirschall. A sua volta, l'ufficiale ha informato il capo di Stato tedesco sull'unità e sulla sua missione. L'U35 è salpato il 5 settembre scorso dalla base di Eckernfoerde per unirsi a “Irini” e dovrebbe farvi ritorni il 13 gennaio 2023. La Germania partecipa all'operazione con un contingente di massimo 300 effettivi, il cui mandato scadrà il 31 aprile del prossimo anno. (Geb)