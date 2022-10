Cile: governo prevede Pil al +2,2 per cento nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile da parte sua ha aggiornato le proiezioni macroeconomiche per il 2022 stimando una crescita del Pil del +1,5 per cento, in linea con le proiezioni della Banca centrale e delle principali organizzazioni multilaterali. E' quanto si afferma nel Rapporto sui conti pubblici (Ifp) del primo trimestre presentato a maggio alla commissione Finanze del Senato. La proiezione rappresenta una correzione al ribasso di due punti percentuali rispetto a quella contenuta nel rapporto sull'ultimo trimestre del 2021. Corretta al rialzo anche la proiezione sul livello finale di inflazione per l'anno in corso, passata dal +6,5 al +8,9 per cento. "Stiamo assumendo proiezioni molto più moderate", ha ammesso in questo senso il ministro delle Finanze Mario Marcel, un ridimensionamento "che riflette il complesso scenario attuale", ha aggiunto. (Abu)