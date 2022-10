Libia: inviato speciale Orlando incontra collega francese, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Orlando, inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia, ha incontrato oggi a Parigi il collega Paul Soler, inviato speciale del presidente francese Emmanuel Macron per la crisi libica. “Abbiamo ribadito il nostro allineamento con la posizione dell'Ue sulle questioni marittime e convenuto sulla necessità di fare in modo che tutte le parti interessate si concentrino sulla realizzazione di elezioni nazionali il prima possibile”, ha scritto Orlando in un tweet. Il riferimento alla questione marittima sembra richiamare la posizione espressa da Peter Stano, portavoce della Commissione europea, sul controverso protocollo d’intesa sottoscritto dai rappresentarti del Governo di unità nazionale libico basato a Tripoli e della Turchia sullo sfruttamento degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale, un memorandum aspramente criticato da Grecia e Cipro. Solo pochi giorni fa, il diplomatico italiano aveva incontrato a New York il nuovo capo della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily. All’incontro aveva partecipato anche l’ambasciatore d’Italia presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari. (Frp)