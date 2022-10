Usa: Elon Musk, accordo su acquisizione di Twitter potrebbe arrivare entro il 28 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha chiesto alla Corte di cancelleria del Delaware di sospendere il processo relativo all’acquisizione di Twitter, aggiungendo che l’accordo da 44 miliardi di dollari potrebbe essere raggiunto intorno al 28 ottobre. Lo riferisce il portale di informazione “Axios”, aggiungendo che questo potrebbe rappresentare un passo avanti verso la conclusione dell’operazione, anche se ora sarà necessaria una richiesta analoga da parte dei vertici di Twitter. Il fatto che il fondatore di Tesla abbia notificato la comunicazione alle autorità giudiziarie da solo potrebbe indicare che le parti sono ancora impegnate in una trattativa tesa a stabilire con precisione le condizioni dell’accordo di acquisizione. Lunedì scorso, Musk ha fatto sapere di essere disposto ad andare avanti con l’acquisizione di Twitter alle condizioni precedentemente stabilite, con un prezzo fissato a 54,2 dollari per azione. L’annuncio potrebbe porre fine ad una battaglia legale che ormai dura da settimane, dopo che Twitter ha fatto causa al miliardario per aver tentato di recedere dall’accordo, lamentando una presenza eccessiva di account falsi e spam sulla piattaforma che, a suo dire, ne avrebbe pregiudicato le prospettive di crescita. (Was)