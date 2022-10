Ecuador: rivolta nel carcere di Guayas, sale a 13 il numero dei morti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della violenza è di sempre più stringente attualità nel Paese andino, soprattutto per l'emergenza nel sistema carcerario. Il 2021 si è chiuso con un totale di 331 detenuti morti, in aumento del 587 per cento sul 2020, quando gli omicidi erano stati 52. Il principale teatro di violenti scontri tra bande rivali è il carcere di Guayaquil, importante città costiera del Paese, sempre più al centro delle rotte del narcotraffico. Qui, a fine settembre 2021, si è registrata la strage peggiore di sempre, 119 morti, seguita da un'altra, il 12 novembre, con il bilancio di 68 decessi. Gli scontri di quest'ultima sono stati testimoniati da una raccapricciante diretta video di due ore effettuata da detenuti che chiedevano l'intervento delle autorità. A febbraio 2021, una serie di attacchi simultanei nei carceri di Latacunga, Guayaquil e Turi, hanno portato alla morte di 79 detenuti, mentre altri 21 morti violente si sono prodotte a metà luglio, a Guayaquil e Latacunga. (segue) (Brb)