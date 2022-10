Ecuador: rivolta nel carcere di Guayas, sale a 13 il numero dei morti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà febbraio, per tentare di alleviare la pressione della popolazione carceraria il presidente Lasso aveva firmato un indulto in favore di condannati per rapina, furto e truffa che abbiano compiuto quote comprese tra il 40 e il 60 per cento della pena. Si tratta del terzo decreto di indulto firmato dal capo dello Stato, dopo quello concesso a condannati per reati stradali e quello alle persone con malattie terminali. Il governo ha contestualmente presentato un nuovo piano di politiche pubbliche per promuovere una "vera riabilitazione sociale" delle persone incarcerate. Una strategia che muove dalla fotografia della popolazione carceraria (il 45 per cento dei detenuti ha famiglia e figli e il 43 per cento ha tra i 18 e i 30 anni), redatta grazie anche al sostegno degli Stati Uniti, della Colombia, dell'Unione europea e dell'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani. (segue) (Brb)