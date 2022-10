Usa: Biden, semiconduttori cruciali per i sistemi d’arma del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono ben posizionati per giocare un ruolo di leader nel campo dei microchip e delle nuove tecnologie del 21mo secolo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, che oggi ha visitato la sede della società informatica Ibm a Poughkeepsie, nello Stato di New York. “Nei prossimi 10 anni cambieranno molte cose, più di quanto sia accaduto negli ultimi 40”, ha detto, sottolineando la necessità di investire nella ricerca medica e tecnologica e tenersi al passo con la Cina sul piano militare. “I semiconduttori sono fondamentali per i sistemi d’arma del futuro”, ha aggiunto. (Was)