Usa-Regno Unito: vice segretaria Sherman sente ministro Norman, focus su Ucraina e Indo-Pacifico

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro per le Americhe britannico, Jesse Norman, sul futuro della cooperazione tra i due Paesi. Particolare attenzione, riferisce una nota, è stata dedicata al sostegno all’Ucraina nel quadro dell’invasione russa. Le parti hanno anche parlato del futuro della collaborazione tra Stati Uniti e Regno Unito per la stabilizzazione della regione indopacifica, per il contrasto alla penetrazione economica cinese e per il rafforzamento delle catene di fornitura globali. (Was)